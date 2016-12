foto Ansa

13:21

- Un gruppo di manifestanti sta tentando di entrare negli uffici della Indesit a Fabriano, in provincia di Ancona, forzando l'ingresso. Le forze di polizia sono all'opera per respingerli. Dalla mattina è in corso un corteo di dipendenti dell'azienda, che protestano contro il piano di riorganizzazione. Finora non erano stati segnalati incidenti.