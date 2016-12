foto Ansa

- Il tribunale di Milano ha condannato Saipem a una sanzione pecuniaria di 600mila euro e ha disposto la confisca di 24,5 milioni di euro, già accantonati dalla società imputata nel processo su presunte tangenti in Nigeria. "Siamo estremamente meravigliati per l'esito totalmente sganciato dalle acquisizioni probatorie emerse in sede dibattimentale. Aspettiamo le motivazioni della sentenza", hanno fatto sapere i legali della Saipem.