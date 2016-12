14:42 - Torna in carcere Carmine Fasciani, il boss che dal dicembre 2012 era agli arresti domiciliari nella casa di cura Villa Faieta di Fiumicino. Durante i controlli da febbraio ad aprile, i carabinieri di Fiumicino hanno riscontrato il mancato rispetto delle misure detentive. Fasciani riceveva nella casa di cura persone con precedenti penali. La corte d'Appello di Roma, dopo accertamenti sullo stato di salute, ha ripristinato la custodia in carcere del boss. La casa di cura Villa Faieta dal 14 maggio è sotto sequestro penale per abuso edilizio. Dal 27 giugno le è stata revocata l'autorizzazione al funzionamento.