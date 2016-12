foto Ansa

23:06

- Un uomo di 75 anni è morto nel tardo pomeriggio, a Pavia, dopo essere stato investito da un'auto mentre stava percorrendo una strada della periferia in bicicletta. Giuseppe Cremona, che per molti anni ha gestito una salumeria in città, è caduto sull'asfalto dopo lo scontro con l'automobile, riportando gravissime ferite che sono risultate fatali. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118.