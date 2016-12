Maltempo, Italia sotto pioggia e grandine

Milano, Torino e Firenze sotto la grandine - E' durata circa una mezzora, ma è bastata per rallentare il ritmo delle città italiane. La perturbazione pomeridfiana annunciata sul Nord e il Centro della Penisola ha colpito Milano, Torino e Firenze portandosi con sé anche la grandine.



Affondata una barca a vela sul Lago Trasimeno - Personale della Provincia di Perugia e di un traghetto di Umbria mobilità hanno tratto in salvo due velisti dopo che la loro imbarcazione era affondata al lago Trasimeno in seguito a un temporale. La barca a vela era nelle vicinanze dell'isola Polvese quando si è trovata in difficoltà per il temporale. L'Ispettore di porto Massimo Mencarelli è partito con la propria pilotina per recuperare l'uomo ancora in acqua. La donna invece nel frattempo era già riuscita a salire a bordo del traghetto. Nel punto di affondamento della vela sono state posizionate delle boe segnaletiche per evitare che altri natanti possano subire danni urtandola.