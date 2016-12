Meteo, da domenica torna il bel tempo

foto Meteo.it Correlati Meteo, il tempo tende a stabilizzarsi

La situazione in Europa 10:31 - In questi giorni l'alta pressione blocca l'arrivo di perturbazioni dall'Atlantico, ma le fresche correnti in scivolamento lungo il suo bordo orientale attraversano anche l'Italia favorendo ancora quell'instabilità pomeridiana e serale da cui hanno origine numerosi temporali. A partire da domenica però il tempo tornerà più stabile: i temporali quindi diverranno meno diffusi. Caldo nella norma.

PREVISIONE PER OGGI Oggi fin dal mattino qualche rovescio o temporale tra Mantovano e aree adiacenti dell’Emilia; nel pomeriggio temporali in sviluppo su Alpi occidentali, Prealpi di Lombardia e Veneto, Friuli, Emilia, gran parte delle zone interne del Centrosud peninsulare e monti della Sardegna; i temporali potranno raggiungere anche le zone costiere del Golfo di Taranto. Tra sera e notte a rischio di temporali soprattutto Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Lombardia e Novarese. Temperature quasi invariate, con lievi aumenti al Sud e Isole, lievi cali al Nord. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 26 gradi per Campobasso, L’Aquila, 27 gradi per Genova, Imperia, Trieste, Ancona, Rieti, Brindisi, 28 gradi per Aosta, Cuneo, Pisa, Napoli, Potenza, Palermo, Trapani, 29 gradi per Torino, Venezia, Udine, Perugia, Viterbo, Catanzaro, Messina, 30 gradi per Bergamo, Milano, Novara, Bologna, Piacenza, Treviso, Pescara, Roma, Bari, Crotone, Reggio Calabria, Catania, Alghero, 31 gradi per Brescia, Trento, Verona, Firenze, Lecce, Cagliari, Olbia, 32 per Bolzano e Sassari. Venti deboli settentrionali su Adriatico e Ionio.



PREVISIONE PER DOMANI Venerdì al mattino sole soprattutto sul Tirreno e nelle Isole e qualche locale rovescio o temporale su Emilia Romagna e Appennino meridionale. Nel pomeriggio lo sviluppo di locali temporali sarà per lo più confinato ad Alpi e Appennino con sconfinamenti a fine giornata verso la pianura piemontese e lombarda. Temperature senza grandi variazioni. In lieve aumento sulle Isole, sul Tirreno. Venti localmente moderati di Maestrale sul basso Adriatico.



TENDENZA WEEKEND Tra il week-end e l’inizio della prossima settimana l’instabilità tenderà gradualmente ad attenuarsi e le temperature ad aumentare di qualche grado. L’alta pressione sarà più efficace sul Paese e i pochi temporali saranno limitati alle zone montuose. Sabato i temporali interesseranno soprattutto l’Emilia, la fascia prealpina del Triveneto e la dorsale appenninica con possibili sconfinamenti sulle coste adriatiche. Tempo buono al Nordovest, in Sicilia e sulle coste tirreniche. Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori intorno ai 30 gradi. I picchi più alti li avremo all’estremo Sud e nelle Isole dove localmente si potranno raggiungere 33-34 gradi. Domenica ulteriore miglioramento con il sole che tornerà a dominare e minore instabilità anche al Nordest. I temporali saranno limitati all’Appennino centro-meridionale e alle Alpi Marittime. Le temperature saranno in lieve aumento al Nord. Valori intorno ai 30 gradi sulla maggior parte del Paese con i valori più alti nelle Isole; nelle zone interne infatti punte fino a 35 gradi.



TENDENZA INIZIO SETTIMANA Con l’inizio della prossima settimana avremo un lieve rialzo della pressione che sarà sufficiente per garantire un’attenuazione dell’instabilità che ha caratterizzato questa settimana. L’eventuale instabilità pomeridiana si concentrerà a ridosso dei rilievi.