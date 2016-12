foto Filippo Tramelli

14:43

- La Cassazione ha fissato al 30 luglio l'udienza del processo Mediaset, poco dopo aver ricevuto il ricorso della difesa di Silvio Berlusconi contro la condanna a 4 anni di carcere per frode fiscale e a 5 di interdizione dai pubblici uffici. "Non ho mai visto un'udienza fissata con questa velocità: sono esterrefatto, sorpreso e amareggiato perché in questo modo si comprimono i diritti della difesa", commenta Franco Coppi, legale di Berlusconi.