15:21

- Prenderà il via il 30 settembre, davanti alla Corte d'assise d'appello di Firenze, il nuovo processo a Raffaele Sollecito e ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nella notte del 1° novembre 2007. Condannati in primo grado per la morte della studentessa inglese, i due giovani sono stati assolti in appello dai giudici di Perugia. Assoluzione poi annullata dalla Cassazione che ha disposto un nuovo procedimento.