Terni, anziani maltrattati: quattro arresti

13:02 - Percossi con schiaffi, strattoni e morsi, derisi, chiusi a chiave nelle stanze. Secondo la ricostruizione della Guardia di Finanza, che ha arrestato quattro persone per maltrattamenti sarebbe questo il trattamento a cui erano costretti gli anziani ricoverati in una casa di riposo per non autosufficienti di Terni. Ai domiciliari sono finiti il gestore della struttura di 73 anni, una cuoca di 62 anni, un'operatrice sanitaria di 45 e un'infermiera 39enne. Tutti residenti a Terni.

Per altre due operatrici sanitarie, di 38 e 48 anni, è stata disposta la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da persone ricoverate nella stessa struttura e il divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con le stesse persone e con i loro parenti. La casa di riposo è stata sottoposta a sequestro preventivo con affidamento della custodia e gestione all'Usl Umbria 2.