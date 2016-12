Meteo, sole e caldo ma temporali improvvisi

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La settimana in corso presenta peculiarità nel complesso estive: sole, caldo nella norma ma anche instabilità pomeridiana sui rilievi e con sconfinamenti, fino a mercoledì, su Valpadana, coste tirreniche e ioniche. Anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da una situazione che ricorda quella tipica della fascia equatoriale dove si sviluppano temporali, che al Nord tendono a rimanere attivi anche nelle ore serali

Questo ciclo quotidiano, su scala decisamente meno vasta, avviene anche sui settori orientale e meridionale dell’Europa, esposti in maniera continua a correnti di aria fresca in quota che, scorrendo lungo il bordo dell’alta pressione ben insediata nel resto del Continente, favorisce una marcata instabilità con fenomeni in sviluppo a partire dalle aree montuose e in propagazione verso le vicine pianure e coste. Il clima che accompagnerà questa situazione è caratterizzato da temperature non eccessive, su livelli del tutto normali per questo periodo, ma con tassi di umidità in crescita e quindi con afa in aumento.



Martedì - Al mattino ampie schiarite e un po' di nubi sparse, clima un po' afoso e qualche rovescio o temporale su Piemonte, Abruzzo e rilievi di Sicilia e Calabria. Dalla tarda mattinata generale aumento dell’instabilità con sviluppo di rovesci e temporali sparsi in quasi tutte le zone montuose del Paese, in parziale estensione all’alta pianura padana, alle coste tirreniche e ioniche. L’instabilità tenderà ad attenuarsi dalla sera. Temperature senza notevoli variazioni con valori massimi da 27 a 32 gradi. Clima leggermente più ventilato sul versante adriatico.



Tendenza per i prossimi giorni - La settimana in corso, un po’ come il weekend che ci siamo lasciati alle spalle, sarà caratterizzata da tanto sole ma anche da instabilità: continuerà quindi ad esserci la possibilità di rovesci e temporali nelle ore pomeridiane nelle zone interne del Centrosud, su Alpi, Prealpi e vicine zone pedemontane. Si tratterà sempre di fenomeni localizzati e di breve durata alternati ad ampie schiarite. Il tempo sarà più stabile lungo le coste dove, a parte un po’ di nuvolosità in transito, la possibilità di piogge sarà molto bassa. Le temperature si manterranno vicine alla norma con un caldo quindi sopportabile e senza eccessi. Da giovedì, comunque, questa instabilità inizierà ad attenuarsi: i temporali si concentreranno sulle zone montuose e, dal prossimo fine settimana, assisteremo a un ulteriore, graduale miglioramento del tempo.



Tifone Soulik - Soulik, la tempesta tropicale che lunedì si trovava sulle Isole Marianne, si è trasformato in tifone di categoria 1. In queste ore Soulik si trova a circa 520 km a Sud del Giappone, muovendosi verso Ovest a 20 km/h, con raffiche di vento oltre 170 km/h. Soulik, che punta dunque verso Taiwan, diventerà tifone di categoria 2 nella mattinata di giovedì.