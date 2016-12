In Europa cure e operazioni senza frontiere

- Si potrebbe definire un Trattato di Schengen della salute. La direttiva europea 2011/24 dal 25 ottobre prossimo permetterà a tutti i cittadini dell'unione di spostarsi da uno stato all'altro per curarsi in strutture convenzionate. Ed ecco che tutti i pazienti europei potranno liberamente scegliere dove farsi visitare, curare o operare. Sarà possibile che un inglese venga negli ospedali di Milano, così come un Romeno sia assistito negli hospitales spagnoli.

Si tratta di una vera rivoluzione che riguarda 600 milioni di persone, 20 milioni di infermieri e 2 milioni di medici. Dalla direttiva restano però esclusi i servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata, le vaccinazioni e i trapianti d'organo. E al Ministero della Salute si è già istituito un gruppo operativo per omologare i prezzi delle prestazioni e per studiare un modo di far riconoscere in Portogallo, come in Austria e Germania la stessa prescrizione medica.

Al via anche la creazione di contact point che dovranno smistare le richieste in entrata e in uscita. "Non nascondo che può preoccupare una simile organizzazione ma potrebbe essere un modo per metterci in mostra", ha commentato il ministro della Salute Lorenzin. Un modo "per far conoscere le nostre eccellenze".