Roma, maxi operazioni antidroga: 50 arresti

foto Ansa 10:49 - Sono 50 le persone arrestate in una maxi operazione antidroga, dei carabinieri di Roma, contro quattro organizzazioni criminali. I militari hanno eseguito arresti, perquisizioni e sequestri nel Lazio, Lombardia, Campania e Calabria. I gruppi smantellati operavano in Italia e nelle Canarie e intrattenevano affari in contesti criminali riconducibili a camorra e 'ndrangheta, oltre alla criminalità organizzata sudamericana e albanese.

Le quattro organizzazioni criminali importavano dal Sudamerica ingenti carichi di cocaina, hashish e marijuana sulla Capitale.



Durante le indagini, le intercettazioni hanno consentito di documentare la trattativa in Colombia con soggetti riconducibili al noto narcotrafficante italiano Roberto Pannunzi, all'epoca latitante, per la fornitura di oltre 200 chili di cocaina che avrebbe dovuto essere introdotta in Italia, occultata in un container scaricato nel porto di Napoli, grazie all'intervento di esponenti del clan Mazzarella. Nel corso dell'indagine, i carabinieri hanno eseguito numerosi interventi, sequestrando circa 240 kg di narcotico.