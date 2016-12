Il clochard agli arresti domiciliari sotto i portici

14:31 - Domenico Codispoti ha 48 anni ed è un clochard che si aggira per le strade di Milano. Finito in galera per furto e rapina ora si trova a vivere una situazione paradossale. Il giudice del tribunale di sorveglianza ha imposto gli arresti domiciliari a lui, che essendo un senzatetto, un domicilio non ce l'ha. La reperibilità è stata imposta su un marciapiede sotto i portici di via Vittor Pisani, poco distante dall Stazione centrale di Milano.