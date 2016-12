foto Ap/Lapresse

11:01

- E' stata la notizia degli "immigrati morti in mare" a spingere il Papa ad andare in visita a Lampedusa. Il Santo Padre ha detto che l'evento di quelle "barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di marte" è stata per lui una "spina nel cuore". Con il viaggio vuole "risvegliare le coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta". Nella messa il Pontefice si è rivolto agli immigrati musulmani: "A voi o'scià, la Chiesa vi è vicina".