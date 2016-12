Meteo, settimana di sole e caldo moderato

foto Meteo.it Correlati Meteo, una settimana senza perturbazioni

La situazione in Europa 12:42 - Per tutta la settimana l'alta pressione, stabilmente posizionata sull'Europa occidentale, impedirà alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l'Italia. Tuttavia lungo i margini orientali dell'area anticiclonica scivoleranno fresche correnti settentrionali che attraverseranno anche la nostra Penisola, favorendo una marcata instabilità capace di portare alla formazione di numerosi temporali pomeridiani su Alpi e zone interne del Centrosud.

Almeno fino a mercoledì la circolazione in quota favorirà gli occasionali sconfinamenti di questi temporali anche in Valpadana e lungo le coste tirreniche, mentre nella seconda parte della settimana questa eventualità diverrà meno probabile. Le temperature invece nei prossimi giorni rimarranno in generale nella norma, con massime quasi dappertutto comprese fra 27 e 33 gradi e afa debole o del tutto assente.



La previsione per lunedì - Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche nuvola in più su Alpi, Valpadana e regioni centrali adriatiche. Nel pomeriggio molte nuvole e temporali sparsi su Alpi, zone interne del Centrosud e delle Isole; alternanza di sole e nuvole sul resto d’Italia, con isolati temporali su bassa Toscana, coste laziali e campane, Calabria tirrenica. Temperature stazionarie o in lieve calo, comunque in generale nella norma: massime quasi ovunque comprese tra 27 e 32 gradi. Venti in generale di debole intensità.



La situazione attesa per martedì - Quella di martedì sarà una giornata fra sole e nuvole, con rovesci e temporali pomeridiani sparsi su Alpi, zone interne del Centrosud e delle Isole, con sconfinamenti su coste tirreniche, golfo di Taranto, Sicilia ionica, Sardegna meridionale. Temperature senza grandi variazioni.



La tendenza per la settimana - La settimana appena iniziata, un po’ come il weekend che ci siamo lasciati alle spalle, sarà caratterizzata da tanto sole ma anche da instabilità: continuerà quindi ad esserci la possibilità di rovesci e temporali nelle ore pomeridiane nelle zone interne del Centrosud, su Alpi, Prealpi e vicine zone pedemontane. Si tratterà sempre di fenomeni localizzati e di breve durata alternati ad ampie schiarite. Il tempo sarà più stabile lungo le coste dove, a parte un po’ di nuvolosità in transito, la possibilità di piogge sarà molto bassa. Le temperature si manterranno vicine alla norma con un caldo quindi sopportabile e senza eccessi. Da giovedì, comunque, questa instabilità inizierà ad attenuarsi: i temporali si concentreranno sulle zone montuose e, dal prossimo fine settimana, assisteremo a un ulteriore, graduale miglioramento del tempo.