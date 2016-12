Mestre, buttafuori in Chiesa contro i mendicanti

18:55 - Monsignor Fausto Bonini, il parroco di Mestre ha provato per molto tempo a tenere lontano dalla chiesa i mendicanti. Nonostante gli sforzi non ci è mai riuscito ed ecco la decisione di ricorrere all'aiuto di due parrocchiani romeni. L'iniziativa destinata a far discutere sembra però aver trovato il sostegno dei fedeli.