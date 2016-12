Lampedusa, 120 barche di pescatori con il Papa

foto Ansa Correlati Il Papa è in arrivo: Lampedusa è pronta

Lampedusa, preparativi per il Papa

Il Papa: "Il denaro non serve per il Vangelo" 16:22 - Centoventi barche di pescatori accompagneranno il Papa nella processione in mare che culminerà con il lancio, al largo di Cala Maluk, di una corona di fiori in memoria degli oltre 20mila immigrati morti cercando di raggiungere Lampedusa. Sarà questo il primo appuntamento del Pontefice che arriverà nell'isola lunedì alle 9.15. Seguirà l'incontro con 50 immigrati del Cpa al molo Favarolo; poi in jeep raggiungerà lo stadio Arena per la liturgia.

I particolari sono stati resi noti in una conferenza stampa tenuta dall'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, dal sindaco,Giuseppina Nicolini, e dal parroco di Lampedusa, Stefano Nastasi, e da monsignor Lauricella della curia di Agrigento. L'ultimo appuntamento, prima del rientro in Vaticano, sarà nella chiesa parrocchiale per un incontro con la comunità locale.