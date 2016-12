Il Papa è in arrivo: Lampedusa è pronta

14:11

- E' tutto pronto a Lampedusa per la storica visita del Papa. Nell'isola, in pochi giorni hanno tirato giù i muri dello stadio comunale per permettere ai fedeli di partecipare alla messa in omaggio alla memoria dei migranti morti in mare. E il momento più toccante sarà proprio quando Papa Bergoglio, dopo avere deposto una corona di fiori nel mare davanti alla Porta D'europa, il luogo simbolo della immigrazione, sbarcherà sul molo di Punta Favarolo, come i migranti che da anni attraversano il Canale di Sicilia in cerca di una vita migliore.