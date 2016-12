Il Papa ai preti: "No alle auto di lusso"

08:27 - Papa Francesco torna a parlare del rapporto fra Chiesa e ricchezza. "In questo mondo in cui le ricchezze fanno tanto male, è necessario che noi preti e suore siamo coerenti con la nostra povertà", ha detto il Pontefice nell'incontro con seminaristi e novizie. "L'interesse di un'istituzione parrocchiale non deve essere il denaro - ha quindi aggiunto -. A me fa male quando vedo un prete o una suora con un'auto di ultimo modello: non si può!".