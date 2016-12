Meteo, weekend caldo e soleggiato

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:05 - Durante i prossimi giorni vivremo nel "regno dei temporali di calore", ossia in una situazione dalle caratteristiche spiccatamente estive, con sole, clima caldo ma senza eccessi, ma con una particolare propensione a un fiorire di temporali sui rilievi durante le ore pomeridiane e serali. Questo processo verrà talvolta accentuato dalle infiltrazioni di aria instabile che caratterizzeranno anche tutta la prossima settimana. - Durante i prossimi giorni vivremo nel "regno dei temporali di calore", ossia in una situazione dalle caratteristiche spiccatamente estive, con sole, clima caldo ma senza eccessi, ma con una particolare propensione a un fiorire di temporali sui rilievi durante le ore pomeridiane e serali. Questo processo verrà talvolta accentuato dalle infiltrazioni di aria instabile che caratterizzeranno anche tutta la prossima settimana.

Sabato - Bel tempo estivo in tutte le regioni, con prevalenza di sole per gran parte della giornata. Nel corso delle ore più calde tenderanno a svilupparsi alcuni temporali brevi e isolati che coinvolgeranno soprattutto la zona delle Dolomiti, le Alpi occidentali, i rilievi appenninici fra Lazio e Abruzzo, e l’Appennino calabro. Fra sera e notte qualcuno di questi fenomeni potrà invadere parzialmente le aree pianeggianti di Veneto e Piemonte.



Temperature senza notevoli variazioni, con valori dai 27 ai 33 gradi. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 24 gradi per Campobasso, 26 gradi per Ancona, Catanzaro, 27 gradi per Imperia, Brindisi, Lamezia, Palermo, 28 gradi per Pescara, L’Aquila, Bari, Messina, 29 gradi per Cuneo, Genova, Rimini, Potenza, Catania, 30 gradi per Bergamo, Novara, Torino, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Cagliari, 31 gradi per Brescia, Rieti, Crotone, Alghero, 32 gradi per Aosta, Bologna, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Firenze, Roma, Lecce, Taranto, Olbia, 33 gradi per Grosseto e 34 gradi per Bolzano. Debole o moderata ventilazione da est sulle regioni settentrionali, da nord-nordovest al Centrosud.



Domenica - Tendenza ad un aumento dell’instabilità che produrrà un po’ più di nuvole e temporali maggiormente diffusi su Alpi, Prealpi, Appennino e zone interne delle Isole, con coinvolgimento anche delle vicine aree pianeggianti del Nord e regioni tirreniche. Non mancheranno comunque prolungati momenti soleggiati soprattutto nelle zone centro-orientali della Pianura Padana e lungo i litorali. Temperature massime in lieve flessione, ma su livelli sempre estivi.







Tendenza prossima settimana - La nuova settimana, un po’ come questo weekend, sarà all’insegna dell’instabilità; continuerà quindi ad esserci la possibilità di rovesci e temporali nelle ore pomeridiane nelle zone interne del Centrosud, su Alpi, Prealpi e vicine zone pedemontane. Si tratterà sempre di fenomeni localizzati e di breve durata alternati ad ampie schiarite. Il tempo sarà migliore, più stabile lungo le coste dove a parte un po’ di nuvolosità in transito la possibilità di piogge sarà molto bassa. Le temperature si manterranno vicine alla norma con un caldo quindi sopportabile e senza eccessi. Dal prossimo weekend è prevista la rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre che dovrebbe quindi attenuare l’instabilità.