Estate 2013, sarà un esodo senza code?

foto Ansa Correlati Meteo, weekend di sole con caldo senza afa

Guidare? Spesso è uno stress 14:41 - Primo weekend di luglio, da sempre una data calda per quanto riguarda il traffico in autostrada. Quest’anno però le cose potrebbero cambiare, specialmente su alcuni tratti “caldi” come per esempio la Torino-Savona (gruppo Gavio). La crisi dovrebbe infatti bloccare migliaia di famiglie, tanto che per la prima volta non si prevedono giornate da trascorrere inchiodati in coda. Fino ad agosto potrebbe verificarsi un calo generale del traffico. - Primo weekend di luglio, da sempre una data calda per quanto riguarda il traffico in autostrada. Quest’anno però le cose potrebbero cambiare, specialmente su alcuni tratti “caldi” come per esempio la Torino-Savona (gruppo Gavio). La crisi dovrebbe infatti bloccare migliaia di famiglie, tanto che per la prima volta non si prevedono giornate da trascorrere inchiodati in coda. Fino ad agosto potrebbe verificarsi un calo generale del traffico.

Questo fine settimana sarà la cartina tornasole dell’andamento dei prossimi due mesi. Sembra che la crisi e il calo dei consumi porteranno ad una diminuzione degli spostamenti sulla rete autostradale italiana, con un possibile conseguente crollo degli ingorghi ai caselli. Al Nord, è il caso appunto della Torino-Savona. Code e serpentoni non sono da escludere a priori, ma la tendenza degli ultimi anni legata al minore numero complessivo dei mezzi in circolazione è destinata ad accentuarsi.

In questo scenario, una notizia importante arriva dalle autostrade del Sud. Anas infatti ieri ha inaugurato dei nuovi lavori sulla Salerno-Reggio Calabria, tratto delicatissimo negli spostamenti al Meridione. È partito il cantiere per la realizzazione della galleria allo svincolo di Rosarno, che alleggerirà il flusso dei mezzi. L’amministratore Pietro Ciucci ha commentato così la portata dell’intervento: “La galleria testimonia la difficoltà della realizzazione di questa autostrada, che nel complessivamente conta 180 gallerie per 120 chilometri. Questo dà l’idea della sfida tecnologica del realizzare un’opera come una galleria, una sfida ai segreti della natura”. L’ennesimo test per il tratto più spinoso e difficoltoso del Paese.