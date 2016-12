Meteo, weekend di sole con caldo senza afa

foto Meteo.it Correlati Meteo, weekend di sole

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 13:46 - Dopo il passaggio di una debole perturbazione, grazie al rialzo della pressione atmosferica, già da oggi il tempo tornerà ad essere prevalentemente soleggiato, a parte qualche temporale su Alpi orientali e rilievi del Sud, e con temperature in generale nella norma intorno ai 30 gradi. - Dopo il passaggio di una debole perturbazione, grazie al rialzo della pressione atmosferica, già da oggi il tempo tornerà ad essere prevalentemente soleggiato, a parte qualche temporale su Alpi orientali e rilievi del Sud, e con temperature in generale nella norma intorno ai 30 gradi.

Nel corso della prossima settimana la pressione rimarrà relativamente alta, ma con il suo epicentro posizionato sull’Europa centrale. Il nostro Paese rimarrà quindi scoperto nei confronti di infiltrazioni di aria leggermente instabile, responsabile di locali acquazzoni pomeridiani sui monti. Le temperature si aggireranno attorno a valori normali per la stagione. Fine a metà mese non è quindi prevista una nuova intensa ondata di caldo africano.



Le previsioni per venerdì - Venerdì bel tempo in gran parte d’Italia, con isolati temporali pomeridiani in sviluppo sulle Alpi tra le Prealpi lombarde, il Trentino, le Prealpi venete e le Alpi friulane; brevi temporali si formeranno anche sull’Appennino calabro-lucano e sui rilievi interni della Sicilia.Temperature in generale rialzo con punte di 32-33 gradi in Pianura Padana e di 34 nelle regioni centrali tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio. Non sarà però un caldo afoso grazie alla presenza di una debole ventilazione settentrionale che lungo le coste del Centrosud potrà essere localmente moderata.







Weekend estivo di bel tempo e caldo senza afa - Sabato tempo generalmente soleggiato, con cielo in buona parte sereno o poco nuvoloso. Addensamenti più probabili nelle ore pomeridiane attorno ai rilievi, con isolati e brevi acquazzoni su quelli tra Trentino, Veneto e Friuli, tra Abruzzo e basso Lazio e sulla Sila. Temperature in aumento al Sud e nelle Isole, ovunque comprese tra 28 e 33 gradi. Clima caldo, ma ventilato per venti settentrionali al Centrosud e nelle Isole. Domenica ancora prevalenza di sole lungo le coste con un po’ più di instabilità nelle zone interne: i temporali saranno brevi ma abbastanza numerosi, più probabili sulle zone montuose ma con possibili sconfinamenti sulle zone pedemontane del Nord.



La tendenza: tempo buono fino a metà luglio, solo un po' di instabilità sui rilievi - Anche la prossima settimana sarà caratterizzata da tempo tutto sommato buono sull’Italia, a parte un po’ di instabilità sui rilievi. La pressione rimarrà infatti relativamente alta, ma con il suo epicentro posizionato sull’Europa centrale. Il nostro Paese rimarrà quindi scoperto nei confronti di infiltrazioni di aria leggermente instabile, responsabile di locali acquazzoni pomeridiani sui monti. Le temperature si aggireranno attorno a valori normali per la stagione. Fine a metà mese non è quindi prevista una nuova intensa ondata di caldo africano.