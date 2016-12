Venezia, test antidroga per gondolieri

15:37 - Le immagini tradizionali del giro in gondola sono patrimonio comune degli italiani, ma oggigiorno anche la figura del gondoliere viene messa in discussione a causa di una serie di scandali. L'ultimo è quello di un video di pochi giorni fa, in cui si vede un uomo che è costretto a spogliarsi e a calarsi nell'acqua della laguna per superare l'esame da ganser, colui che aiuta a scendere dalla gondola. In seguito alle polemiche è proprio il presidente dell'Ente Gondola, Nicola Falconi, che fa dichiarazioni forti in merito alla questione: "E' ora di finirla con gli eccessi, ci vuole un test antidroga per tutti i gondolieri".