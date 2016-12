Loria, l'acqua è inquinata: chiusi i rubinetti

foto Afp 11:31 - A Ramon, frazione del Comune di Loria, hanno tutti il mal di pancia. L'abitudine di bere l'acqua del rubinetto questa volta ha fatto davvero male agli abitanti del paesino in provincia di Treviso. Infatti, dopo qualche segnalazione, il sindaco è stato costretto ad emettere un'ordinanza di non utilizzo dell'acqua potabile. - A Ramon, frazione del Comune di Loria, hanno tutti il mal di pancia. L'abitudine di bere l'acqua del rubinetto questa volta ha fatto davvero male agli abitanti del paesino in provincia di Treviso. Infatti, dopo qualche segnalazione, il sindaco è stato costretto ad emettere un'ordinanza di non utilizzo dell'acqua potabile.

Visibilmente poco limpida, l'acqua è stata analizzata da ATS, l'azienda che si occupa del servizio idrico della zona, e effettivamente è stata appurata l'assenza di cloro residuo in un settore dell'acquedotto comunale. Elemento che potrebbe indicare sia una mancata cura delle tubature, ma anche, ipotesi più probabile, una contaminazione della rete idrica da parte di una fonte esterna.



La zona più colpita è quella di via Brenta. La sua linea è stata prontamente chiusa ed in seguito è stato attivato il processo di iperclorazione, che disinfetterà le tubazioni indagate. Per permettere agli abitanti del Comune di avere acqua ad uso alimentare, ATS ha provveduto a posizionare sul posto una cisterna da 8000 litri.