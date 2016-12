- Ha denunciato boss mafiosi e lottato contro le banche, ma ora si deve arrendere a causa del mancato arrivo degli aiuti da parte dello Stato. Antonino De Masi pensava che la parte più difficile della sua vita fosse ormai alle spalle, invece ora si trova costretto a lasciare a casa 100 lavoratori. De Masi è l'imprenditore calabrese che ormai dal 2006 aspetta di accedere ai fondi antiusura, mutuo che però non ha mai ricevuto. Ora annuncia: "Chiudo per crimini di Stato".

La vicenda, come riporta L'Unità, sembrava poter essere una storia a lieto fine, il riscatto dell'imprenditorialità del Meridione ai danni della criminalità organizzata. Si è trasformata nell'ennesimo caso di cattiva gestione del problema da parte dello Stato e delle istituzioni, a discapito dei lavoratori e delle aziende in una zona, quella dell'area della piana di Gioia Tauro, perennemente in difficoltà e ai margini sotto questo punto di vista. De Masi, nonostante diverse figure di spicco della zona lo avessero scoraggiato, denuciò gli altissimi tassi di usura attuati dalle banche al Sud, ricevendo minaccie e pressioni da parte della 'ndrangheta. Dopo numerose denunce, nel 2006 ecco la possibile svolta, con l'imprenditore calabrese che nonostante tutto presenta domanda per avere accesso all'antiusura. Richiesta accolta, una cifra di diversi milioni di euro che sarebbe dovuta servire per ripianare difficoltà economiche protratte negli anni, rilanciare l'attività, dare lavoro a centinaia di persone.