Meteo, nel weekend tempo bello e senza afa

La situazione in Europa 11:41 - La debole perturbazione che sta attraversando l’Italia nelle prossime ore porterà qualche temporale e attenuazione del caldo al Centro-sud. Poi nell'ultima parte della settimana il rialzo della pressione garantirà prevalenza di tempo e temperature in generale nella norma, con temporali confinati più che altro sui rilievi della Penisola nelle ore più calde del giorno. - La debole perturbazione che sta attraversando l’Italia nelle prossime ore porterà qualche temporale e attenuazione del caldo al Centro-sud. Poi nell'ultima parte della settimana il rialzo della pressione garantirà prevalenza di tempo e temperature in generale nella norma, con temporali confinati più che altro sui rilievi della Penisola nelle ore più calde del giorno.

La situazione rimarrà in generale dominata dall'Anticiclone delle Azzorre anche la prossima settimana, benché di tanto in tanto non siano da escludere temporanee infiltrazioni di più fresche correnti atlantiche: fino a metà mese il tempo dovrebbe quindi rimanere nel complesso buono, nonostante occasionali temporali, mentre le temperature si aggireranno attorno a valori normali per la stagione.



Quindi oggi al mattino in prevalenza bello al Nordovest e Sardegna, nuvole invece sul resto d’Italia: temporali qua e là su Basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Nel pomeriggio sempre prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nordovest e Sardegna, nuvole invece sul resto del Paese, anche se alternate a sprazzi di tempo bello: qualche temporale residuo su Appennino Abruzzese e Molisano, zone interne del Sud e Sicilia Settentrionale. Temperature massime in calo al Centrosud e Isole, in rialzo invece in gran parte del Nord. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, al Centrosud e Isole. Venerdì debole instabilità residua solo su Appennino meridionale e Alpi orientali. Bello altrove. Temperature in aumento.



WEEKEND ESTIVO - Nel fine settimana il tempo sarà bello in tutta Italia, grazie al rinforzo dell’alta pressione. L'atmosfera non sarà però completamente stabile e, soprattutto nelle ore pomeridiane, a ridosso dei rilievi saranno possibili temporali di calore. Le temperature saranno in aumento, in qualche caso si supereranno anche i 30 gradi, ma la ventilazione terrà lontano il fastidio dell'afa.