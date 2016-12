foto Ansa

08:15

- Operazione antimafia tra le province di Palermo e Trapani contro il mandamento mafioso di Porta Nuova. I militari dell'Arma hanno eseguito una trentina di fermi per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti. Sequestrati beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa tre milioni di euro.