Meteo, arriva una vera giornata estiva

L'alta pressione di matrice azzorriana continua a dominare la scena meteorologica e anche oggi garantisce una giornata con tempo soleggiato e clima mite, ma senza il fastidio dell'afa. Oggi prevalenza di bel tempo soleggiato in tutta l'Italia, con nubi in moderato aumento nelle ore pomeridiane sulle zone montuose della nostra penisola, accompagnate da brevi e isolati rovesci anche temporaleschi su Alpi e Appennino centrale.

Temperature in lieve rialzo al Sud e Isole maggiori; i valori massimi pomeridiani oscilleranno per lo più tra 26 e 32 gradi. Venti deboli a regime di brezza, con rinforzi sud-orientali nei canali delle Isole.



Le previsioni per mercoledì - Non mancheranno però un po' di nuvole mercoledì al Nord e giovedì anche al Centrosud a causa di una veloce perturbazione in transito verso I Balcani, che porterà qualche temporale in più specie sui rilievi. Mercoledì vedrà sin dal mattino un cielo più nuvoloso al Nord. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà su Alpi, alto Piemonte e Appennino centrale, dove saranno possibili rovesci e temporali, che in serata si estenderanno anche su Triveneto e Est Lombardia. In queste zone le temperature saranno in lieve calo.



Giovedì tempo instabile - Giovedì l’instabilità si concentrerà su Lombardia Orientale, Veneto, Friuli, rilievi del Centrosud.



Fine settimana con caldo in aumento - Verso la fine della settimana il caldo potrebbe aumentare e farsi un po' afoso nelle zone di pianura del Nord Italia mentre al Centrosud grazie ad una debole ventilazione da nord resterà risulterà leggermente più secco.