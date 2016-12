Stato-mafia, Riina: "Loro sono venuti da me"

18:11 - Toto Riina torna a far parlare di sé grazie a delle confidenze fatte ad alcune delle guardie penitenziarie in merito alla trattativa Stato-mafia. "Io non ho mai cercato nessuno, sono stati loro a venire da me, non è andata come raccontano i carabinieri". Racconta poi di essere sempre stato andreottiano, per lui è sempre stato un galantuomo. Le frasi dell'ex boss di Cosa Nostra sono contenute in una relazione inviata ai magistrati della Procura di Palermo.