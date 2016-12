foto Da video

13:33

- L'ex responsabile del servizio di contabilità analitica dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica (Apsa), mons. Nunzio Scarano, respinge le accuse. Il prelato, arrestato nell'indagine sullo Ior per la vicenda del rientro in Italia di 20 milioni di euro degli armatori D'Amico, è stato interrogato per quasi tre ore dal gip, Barbara Callari. I suoi difensori hanno chiesto gli arresti domiciliari in una parrocchia.