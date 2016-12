Meteo, settimana fra alti e bassi

foto Meteo.it Correlati Meteo, inizio settimana all'insegna del beltempo

Le previsioni in tempo reale

La situazione in Europa

Il traffico real time 11:46 - Inizio di settimana con prevalenza di tempo bello, a parte qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, e caldo nella norma grazie alla presenza dell'Anticiclone delle Azzorre. Tra mercoledì e giovedì la coda di una perturbazione atlantica lambirà il Nord. Nell'ultima parte della settimana invece tempo nuovamente nel complesso bello e stabile sempre grazie all'alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre. - Inizio di settimana con, a parte qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, e caldo nella norma grazie alla presenza dell'la coda di una. Nell'ultima parte della settimana invece tempo nuovamente nel complesso bello e stabile sempre grazie all'alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre.

L'Anticiclone delle Azzorre, che è un'area di alta pressione di origine oceanica, generalmente presente sull'Oceano Atlantico settentrionale, porta da sempre il clima della classica estate mediterranea, quella con tanto sole, tempo stabile e senza eccessi di caldo. Le ondate di caldo afoso sono invece causate dall'Anticiclone Nordafricano, che riversa, ogni volta che si espande verso Nord, una massa di aria subtropicale sahariana.



Le previsioni per lunedì 1 luglio - In mattinata nubi sparse su Triveneto, cielo sereno o al più poco nuvoloso invece nel resto dell'Italia. Temperature di inizio giornata in rialzo, più marcato al Nord. Nel pomeriggio tempo in prevalenza bello e soleggiato, ma con un moderato aumento delle nuvole su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale dove non si esclude la possibilità di isolati e brevi acquazzoni.



Temperature massime in crescita al Centrosud, senza grandi variazioni al Nord: massime per lo più comprese fra 25 e 30 gradi. Il caldo sarà gradevole, sopportabile. Ancora moderati venti di Maestrale sullo Ionio.







Le previsioni per martedì 2 luglio - Il tempo non subirà grandi variazioni rispetto alla giornata di oggi. In mattinata avremo una prevalenza di sole; nel pomeriggio arriverà qualche nuvola a ridosso dei rilievi con possibilità di isolati temporali sui rilievi del Piemonte, del Triveneto e tra Marche e Abruzzo. Qualche nuvola in più anche in Pianura Padana. Temperature massime in ulteriore leggero aumento e vicine ai 30 gradi: un po’ di caldo, ma con afa debole o del tutto assente.



La tendenza della settimana - La settimana appena iniziata vede il protendersi dell'Anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centrale. Il tempo sarà quindi in generale più stabile con maggiore efficacia dell'alta pressione al Centrosud dove avremo poche nuvole e per lo più concentrate a ridosso dei rilievi. Il Nord si pone ai margini dell'alta pressione e potrà risentire degli effetti delle perturbazioni in transito sull'Europa centrale. In termini di precipitazioni e rovesci saranno coinvolte sole le Alpi mentre sul resto del Nord avremo nuvole alternate ad ampie schiarite.



Mercoledì una veloce massa perturbata porterà un aumento della nuvolosità al Nord e qualche temporale in più su Alpi e Prealpi che verso sera potrebbe spingersi verso le Venezie. A fine giornata la nuvolosità si estenderà anche al Centro senza particolari conseguenze.



Giovedì avremo un po' di nuvolosità sul versante adriatico e venerdì è previsto tanto sole da nord a sud.



Nel fine settimana l'Anticiclone delle Azzorre garantirà un bel tempo estivo su tutto il nostro Paese con un caldo senza eccessi. Le temperature infatti saranno in graduale crescita e si riporteranno nelle medie stagionali. Alla fine della settimana i valori massimi arriveranno a toccare i 30-32°C.