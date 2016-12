Easyjet, dal 2 luglio bagagli "ridotti"

foto Ap/Lapresse 16:29 - Easyjet "stringe" le misure del bagaglio a mano. Dal 2 luglio sarà possibile portarlo sicuramente con sé se grande 50 x 40 x 20 cm; la misura standard rimane comunque di 56 cm di lunghezza, 45 cm di altezza e 25 cm di profondità: se però le cappelliere sono piene, allora sarà mandato in stiva. Dalla compagnia di voli low cost informano: "Ciò non decreterà il pagamento di alcuna penale, semplicemente il borsone sarà 'spedito' in stiva". Questo per garantire a tutti i passeggeri spazio per il proprio bagaglio. "stringe" le misure del. Dal 2 luglio sarà possibile portarlo sicuramente con sé se grande 50 x 40 x 20 cm; la misura standard rimane comunque di 56 cm di lunghezza, 45 cm di altezza e 25 cm di profondità: se però le cappelliere sono piene, allora sarà mandato in stiva. Dalla compagnia di voli low cost informano: "Ciò non decreterà il pagamento di alcuna penale, semplicemente il borsone sarà 'spedito' in". Questo per garantire a tutti i passeggeri spazio per il proprio

"Puoi comunque ancora scegliere di portare un solo bagaglio di dimensioni leggermente più grandi e non superiori a 56 x 45 x 25 cm, maniglie e ruote comprese. Tuttavia, su alcuni voli affollati, il tuo bagaglio potrebbe dover essere alloggiato nella stiva", scrive infine Easyjet sul suo sito. La novità introdotta dalla compagnia, e che inizialmente aveva spaventato i clienti, è che ai passeggeri che vogliono avere la garanzia di portare il proprio bagagli sempre con sè in cabina la potranno avere solo in presenza di un bagaglio a mano di dimensioni leggermente minori.