La patente punti festeggia 10 anni

foto Istockphoto 08:29 - Sono passati 10 anni, da quel primo luglio 2003. E, in questa decade, molte sono state le sue "vittime". Parliamo della patente a punti il cui meccanismo, fino al 31 dicembre scorso, spiega un'indagine dell'Asaps, l'associazione sostenitori della Polstrada, ha "colpito" 37.634.404 di patentati italiani, con 85.604.842, punti persi. Una media di 2,275 punti sottratti per ogni patente. I giovani sotto i 20 anni sono quelli che hanno perso di più.

Record minimo di punti pagati invece per gli ultrasettantenni con 1,176 punti (compresi quelli di qualche nipote). Le donne sono state più brave: con il 43,67% di patenti hanno perso il 25,44% del totale dei punti, mentre gli uomini, con il 56,33% di patenti, hanno lasciato alle forze di polizia il 74,56% del tesoretto perso. Le violazioni più gettonate sono le solite: al primo posto la velocita' (complici autovelox e misuratori vari), poi le cinture di sicurezza, l'attraversamento semaforico con il rosso e l'uso del cellulare alla guida.



''La patente a punti ha funzionato - sottolinea il presidente Asaps, Giordano Biserni - insieme pero' alle norme antialcol piu' severe e all'incremento dei controlli con l'etilometro''. Se nel 2002 si contavano ancora 265.402 incidenti con 6.980 morti e 378.492 feriti, nel 2011 siamo scesi al minimo storico di 205.638 incidenti (-22,5%), con 3.860 vittime (-44,7%) e 292.019 feriti (-22,8%). Il solo effetto annuncio sui giornali e tv nei primi sei mesi del 2003 produsse effetti notevoli.



Oggi contiamo ancora comunque sulle strade 11 morti e 800 feriti al giorno''. L'anello mancante ora, secondo Asaps e le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, ''si chiama Omicidio stradale per chi uccide da ubriaco over 1,5 g/l o drogato, insieme all'ergastolo della patente, punti o non punti''.