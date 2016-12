Sardegna, la famiglia più longeva del mondo

foto Ansa 12:42 - Il paese di Pardasdefogu è in festa per il primo secolo di vita di Claudia, la secondogenita della famiglia Melis, la più longeva del mondo. Il primato era già stato raggiunto lo scorso anno, quando i nove fratelli raggiungevano 818 anni totali. Nel 2013, siccome gli anziani detentori sono ancora tutti in vita, il loro record ha raggiunto gli 828 anni. - Il paese di Pardasdefogu è in festa per il primo secolo di vita di Claudia, la secondogenita della famiglia Melis, la più longeva del mondo. Il primato era già stato raggiunto lo scorso anno, quando i nove fratelli raggiungevano 818 anni totali. Nel 2013, siccome gli anziani detentori sono ancora tutti in vita, il loro record ha raggiunto gli 828 anni.

Consola Melis, 106 anni il prossimo 22 agosto, consegnerà alla sorella festeggiata cento rose rosse e cento ciclamini durante le celebrazioni popolari, tra riti religiosi, civili e tradizionali.



La grande famiglia è nata dalla felice unione di Francesco Melis e Eleonora Mameli che hanno dato alla luce i nove figli: Maria, 98 anni, Antonio 94, Concetta 93, Adolfo 90, Vitalio 87, Vitalia 82 e la più giovane Mafalda, 79 anni.



In questi giorni di festa tutti i fratelli è accompagnato da figli, nipoti, zii, cugini tutti a testimonianza di più di un secolo di storia famigliare ma anche del paese, visti i numeri. I nove protagonisti di questo primato vengono studiati dalle università di tutto il mondo e intervistati dalle più importanti televisioni, tutti per cercare di capire come vivere così a lungo.