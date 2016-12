foto LaPresse

13:49

- Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha espresso la propria "commozione" per la scomparsa di Margherita Hack, "personalità di grande rilievo, che ha costantemente servito e onorato l'Italia anche in campo internazionale". La Hack "ha rappresentato - scrive il Capo dello Stato in un messaggio alla famiglia - un forte esempio di passione civile, lasciando una nobile impronta nel dibattito pubblico e nel dialogo con i cittadini".