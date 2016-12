foto Ansa

12:28

- Il governo "non ha intenzione di impugnare per revocazione la sentenza definitiva con cui la Cassazione ha condannato lo Stato a risarcire i familiari delle vittime di Ustica". Lo precisa una nota di Palazzo Chigi, smentendo le indiscrezioni circolate in occasione del 33esimo anniversario della sciagura. Una determinazione, continua la nota, "motivata soprattutto da ragioni di ordine etico, per il dovuto rispetto alle vittime e ai loro familiari".