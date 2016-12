Meteo, ancora temperature sotto la media

Il tempo di sabato 29 giugno - Oggi tempo instabile al Sud peninsulare con rovesci e temporali sparsi; nuvole in Abruzzo e Molise, inizialmente bello altrove, ma con nubi in rapido aumento al Nord ad iniziare dalle Alpi dove sono previste alcune piogge nel corso del pomeriggio. Nel pomeriggio il sole resisterà in gran parte del Centro e sulle Isole maggiori; nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata migliora anche al Sud.



Temperature in sensibile calo in Abruzzo, Molise e al Sud, in rialzo al Centronord. Venti di Maestrale al Sud e Isole.







Le previsioni per domenica 30 giugno - Domenica ampi rasserenamenti su tutte le regioni centro settentrionali. Al Sud nuvolosità variabile alternata a schiarite: nel corso della giornata possibili rovesci sui rilievi della Calabria. Temperature in rialzo dappertutto, anche sensibile nelle Alpi. Venti: deboli al CentroNord; da deboli a moderati al Sud e sulla Sicilia.



La tendenza della prossima settimana - L'inizio della settimana vedrà il protendersi dell’Anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centrale. Il tempo sarà quindi in generale più stabile con maggiore efficacia dell'alta pressione al Centrosud dove avremo poche nuvole e per lo più concentrate a ridosso dei rilievi. Il Nord si pone ai margini dell'alta pressione e potrà risentire degli effetti delle perturbazioni in transito sull'Europa centrale. In termini di precipitazioni e rovesci saranno coinvolte sole le Alpi mentre sul resto del Nord avremo nuvole alternate a schiarite.



Lunedì prevalenza di sole, con instabilità e qualche temporale sui solo sui rilievi del Nord. Martedì ancora sole su buona parte del Paese con temporali più frequenti rispetto lunedì sulle Alpi. Mercoledì potrebbe arrivare una veloce massa perturbata che porterà un aumento della nuvolosità al Nord e qualche temporale sulle Alpi che poi in serata potrà sconfinare fino in pianura in Friuli Venezia Giulia. Tra giovedì e venerdì avremo minore instabilità anche sulle Alpi. Le temperature saranno in graduale crescita e si riporteranno vicine alle medie stagionali. Alla fine della prossima settimana i valori massimi arriveranno a toccare i 30-32°C: nel giro di sette giorni, quindi, ci aspetta uno sbalzo termico di 10°C.