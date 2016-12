Papa: superare conflitti che feriscono la Chiesa

foto Facebook 11:20 - Il Papa ha celebrato nella basilica di San Pietro la messa durante la quale ha imposto il "pallio" a 34 arcivescovi metropoliti. Alla celebrazione, nella festa dei santi Pietro e Paolo, partecipa anche una delegazione del patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Tra i 34 metropoliti ci sono tre italiani: i monsignori Carlo Roberto Redaelli, Lorenzo Ghizzoni e Giuseppe Petrocchi, rispettivamente arcivescovi di Gorizia, Ravenna-Cervia e de L'Aquila. - Il Papa ha celebrato nella basilica di San Pietro la messa durante la quale ha imposto il "pallio" a 34 arcivescovi metropoliti. Alla celebrazione, nella festa dei santi Pietro e Paolo, partecipa anche una delegazione del patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Tra i 34 metropoliti ci sono tre italiani: i monsignori Carlo Roberto Redaelli, Lorenzo Ghizzoni e Giuseppe Petrocchi, rispettivamente arcivescovi di Gorizia, Ravenna-Cervia e de L'Aquila.

"Dobbiamo essere uniti nelle differenze" - "Nella Chiesa - ha detto il Papa agli arcivescovi metropoliti - la varietà, che è una grande ricchezza, si fonde sempre nell'armonia dell'unità, come un grande mosaico in cui tutte le tessere concorrono a formare l'unico grande disegno di Dio. E questo deve spingere a superare sempre ogni conflitto che ferisce il corpo della Chiesa". Papa Bergoglio non ha fatto riferimento allo scandalo Ior, ma ha ribadito l'invito a essere "uniti nelle differenze: questa è la strada di Gesù".



"Non cedere alla logica del potere umano" - "Il ruolo, il servizio ecclesiale di Pietro ha il suo fondamento nella confessione di fede in Gesù il Figlio del Dio vivente, resa possibile da una grazia donata dall'alto", ha ricordato ancora Papa Francesco, denunciando il "pericolo di pensare in modo mondano". "Quando lasciamo prevalere i nostri pensieri, i nostri sentimenti, la logica del potere umano - ha detto - e non ci lasciamo istruire e guidare dalla fede, da Dio diventiamo pietra d'inciampo".