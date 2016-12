foto Ansa

- Dio chiede agli uomini di essere "pazienti e irreprensibili", perché lui ha "i suoi tempi". A spiegarlo, durante l'omelia della messa per i dipendenti della direzione Sanità del Vaticano, è stato Papa Francesco, che ha sottolineato come Dio non può fare il "miracolo", se noi siamo "scettici", impazienti e vogliamo "scendere dalla croce".