Meteo: sabato brutto, ma domenica torna il sole

La situazione in Europa 12:41 - Ci attendono ancora alcuni giorni di tempo instabile a causa dell'influenza di una vasta saccatura che si è posizionata proprio fra il centro Europa e l'Italia, all'interno della quale continuano a transitare impulsi di aria fresca che, oltre a riportarci indietro di un mese dal punto di vista termico, determineranno lo sviluppo di temporali in molte aree del nostro territorio. Il weekend sarà chiaroscuro: sabato tempo instabile, domenica migliora. - Ci attendono ancora alcuni giorni di tempo instabile a causa dell'influenza di una vasta saccatura che si è posizionata proprio fra il centro Europa e l'Italia, all'interno della quale continuano a transitare impulsi di aria fresca che, oltre a riportarci indietro di un mese dal punto di vista termico, determineranno lo sviluppo di temporali in molte aree del nostro territorio. Il weekend sarà chiaroscuro: sabato tempo instabile, domenica migliora.

Venerdì - E' la giornata più fresca della settimana. In mattinata rovesci e temporali su Triveneto, Emilia, Romagna, Marche e Umbria; un po' di neve sulle Alpi Orientali oltre 1800 metri. Nel pomeriggio bel tempo all'estremo Sud; parziali schiarite resistono anche al Nordovest; nuvole invece sul resto d'Italia, con rovesci e temporali sparsi su Alpi, Romagna e gran parte del Centro; tra sera e notte i temporali si sposteranno verso il Sud. Ventoso sulle Isole Maggiori per venti di Maestrale.



Temperature sotto le medie - Temperature massime in rialzo al Sud e Sicilia, dove però caleranno domani; stazionarie o in calo invece al Centronord, dove le massime rimarranno in generale inferiori a 25 gradi. Oggi previsti 23 gradi a Milano, Brescia e Firenze. A Cuneo minima a soli 9°C e massima a 18°C. Solo 19 °C di massima ad Ancona, mentre avremo 22 gradi a Bologna e Trento. 24 °C a Roma e Pisa. Si toccheranno i 30 gradi soltanto in Sicilia a Catania.







Weekend - Sabato nuvole e rovesci si sposteranno verso le regioni del medio Adriatico e quelle meridionali peninsulari; fenomeni in ogni caso non particolarmente insistenti. Alternanza di nuvole e schiarite al Nord, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna, anche se in giornata la nuvolosità potrebbe aumentare; non sono comunque previste precipitazioni significative, se non qualche goccia di pioggia sulle zone alpine. Temperature in diminuzione al Sud, in lieve rialzo al Centronord. Domenica prevalenza di bel tempo con sole e temperature in rialzo, ma ancora leggermente al si sotto delle medie stagionali, grazie al rinforzo dell’alta pressione. Finalmente si supereranno i 25°C al Centronord, arrivando a toccare i 27-28°C in città come Milano, Trento, Bologna, Firenze e Roma. Avremo però residue nuvole che insisteranno all'estremo Sud, in particolare sulla Calabria e la Puglia dove non si escludono locali e brevi scrosci di pioggia.



Dieci gradi in più nel giro di 7 giorni - L’inizio della settimana vedrà una prevalenza di sole lunedì, con instabilità e qualche temporale sui solo sui rilievi. Martedì ancora sole su buona parte del Paese con aumento delle nubi e qualche temporale al Nordest. Mercoledì potrebbe arrivare una veloce massa perturbata che porterà un aumento della nuvolosità al Centronord e qualche temporale al Nordest. Le temperature saranno in graduale crescita e si riporteranno vicine alle medie stagionali. Alla fine della prossima settimana i valori massimi arriveranno a toccare i 30-32°C: nel giro di sette giorni, quindi, ci aspetta uno sbalzo termico di 10°C.