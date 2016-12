Un'altra estate con la Concordia

12:48 - Un’altra estate con il fantasma della Costa Concordia arenato davanti al porto dell’Isola del Giglio. I lavori per la rimozione della grande nave procedono, ma - anche per non interferire con la stagione turistica - il relitto non sarà raddrizzato prima dell’inizio di settembre. Il progetto, un’impresa mai tentata prima, è quello di raddrizzare lo scafo e trainarlo via dopo aver applicato sulle fiancate una serie di cassoni galleggianti.