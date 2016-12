Meteo, estate in stand-by: piogge e temporali

foto Meteo.it Correlati Temperature sotto le medie di stagione

La situazione in Europa 10:21 - Ci attendono ancora alcuni giorni di tempo instabile a causa dell'influenza della vasta saccatura che si è stabilita proprio fra il centro Europa e l'Italia, all'interno della quale continuano a transitare impulsi di aria fresca e instabile. Ciò, oltre a riportarci indietro di un mese dal punto di vista termico, determinerà nuovamente lo sviluppo di temporali in molte aree del nostro territorio. - Ci attendono ancora alcuni giorni di tempo instabile a causa dell'influenza della vasta saccatura che si è stabilita proprio fra il centro Europa e l'Italia, all'interno della quale continuano a transitare impulsi di aria fresca e instabile. Ciò, oltre a riportarci indietro di un mese dal punto di vista termico, determinerà nuovamente lo sviluppo di temporali in molte aree del nostro territorio.

Giovedì - In mattinata rovesci e qualche temporale lungo il Medio Adriatico dalla Romagna al Gargano. Nel pomeriggio questa zona di instabilità si sposterà nelle aree interne di Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria dove non mancheranno isolati temporali, mentre lungo le coste adriatiche tornerà il sole. Nel frattempo un fronte temporalesco raggiungerà le regioni di Nordovest e il Trentino Alto Adige, dove nel pomeriggio porterà rovesci e temporali sparsi, alcuni dei quali potrebbero essere di forte intensità, specie in Piemonte; i temporali si sposteranno tra sera e notte verso il Veneto, l’Emilia e l’alta Toscana, ma insisteranno anche sulla Lombardia orientale e in Liguria. Le zone meno coinvolte dall'instabilità saranno le Isole maggiori, i litorali tirrenici e ionici, e il Friuli Venezia Giulia.



Venerdì - In mattinata prevalenza di sole al Sud e nelle Isole, più nuvole in gran parte del Centronord con precipitazioni per lo più concentrate in Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, alto Lazio anche a carattere di rovescio. Neve fino a 1700-1800 metri fra Alto Adige e Dolomiti. Nel pomeriggio rischio di rovesci e temporali per quanto riguarda il Nord solo sulle Alpi ed Emilia Romagna e su gran parte del Centro fatta eccezione per le coste tirreniche. In serata l’instabilità tenderà ad attenuarsi con residui rovesci sul Medio Adriatico. Temperature in aumento al Sud, in calo al Nordest, Toscana, Umbria e Sardegna. In Sardegna tornerà a farsi sentire anche forte il Maestrale.



Weekend - Sabato tempo ancora instabile poi da domenica l’Anticiclone delle Azzorre cercherà timidamente di riprendere il possesso della nostra Penisola. Sabato instabile al Centrosud, in particolare su Medio Adriatico e regioni meridionali peninsulari. Il tempo tenderà a migliorare verso sera. Al Nord avremo un po' di nuvolosità alternata a schiarire senza precipitazioni significative. Temperature in calo al Sud. Domenica torna il sole sulla maggior parte del nostro Paese; ancora qualche rovescio sui rilievi della Calabria e dell’estremo Nordest. Le temperature a partire da domenica torneranno a salire riallineandosi alle medie stagionali.