Sesso e prostituzione in centri massaggi cinesi, arresti e sequestri a Pescara

foto Dal Web

14:24

- Una moglie gelosa insospettita per i continui massaggi che il marito diceva di fare per il mal di schiena e un anziano che, pensando di risparmiare sulle terapie cinesi, si è reso conto di avere a che fare con prostitute. Da questi due esposti è partita la maxi operazione dei carabinieri nei centri massaggi di Montesilvano, in provincia di Pescara, gestiti da cinesi. I militari dell'Arma hanno eseguito nove misure cautelari - tutte donne cinesi - con il sequestro di cinque attività ufficialmente destinate a praticare massaggi ma trasformate dagli stranieri in veri e propri locali a luci rosse. I reati contestati agli indagati sono esercizio di casa d'appuntamenti e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Naturalmente nessuna ricevuta fiscale rilasciata ai clienti, per un giro d'affari stimato in un milione di euro.