Aurelia Sordi, nuova truffa

12:21 - Ci sarebbero altri 2 milioni di euro donati ai camerieri di villa Sordi dalla sorella dell'attore scomparso. E' un altro filone di indagine sulle truffe alla donna dichiarata incapace di intendere e volere dai giudici di Roma. Un patrimonio imponente, una libertà amplissima di disporne e, ora, tre indagati. Tutto è nato quando, a metà febbraio (alla vigilia delle celebrazioni per il decimo anniversario dalla morte) si è saputo che l'eredità di Alberto Sordi era "nelle mani" di Arturo Artadi, autista e storico collaboratore dell'attore. Già co-delegato insieme a un cameriere a movimentare piccole somme di denaro per le spese correnti della sorella 95enne Aurelia Sordi, Artadi ha depositato infatti una procura generale che lo autorizza a operare su tutte le posizioni contabili della donna. Da lì è partita l'indagine del pm di Roma Eugenio Albamonte che ha portato a indagare tre persone per il reato di circonvenzione di incapace. Oltre ad Arturo Artadi, sotto esame per il presunto tentativo di raggiro ai danni di Aurelia Sordi, ci sono anche il notario Gabriele Sciumbati e l'avvocato Francesca Piccolella.