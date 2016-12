Clima variabile e fresco per tutta la settimana, ma da luglio l'Anticiclone ci riporta caldo e sole

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

Per rivedere la tipica estate mediterranea di tempo stabile, venti di brezza e temperature intorno a 30 gradi, dovremo attendere la prima settimana di luglio, quando sul nostro Paese tornerà l'Anticiclone delle Azzorre. Nel frattempo dovremo sopportare ancora condizioni instabili e rapidamente variabili con momenti soleggiati intervallati da improvvisi temporali localmente forti, accompagnati da un clima fresco e ventoso.

In particolare, dobbiamo aspettarci clima variabile e fresco fra giovedì e sabato, mentre le zone più colpite da temporali insidiosi e piogge abbondanti saranno il Nordest e il Centro, anche se non mancheranno gli acquazzoni anche nel resto del Paese.



Mercoledì al mattino ci saranno temporali anche forti tra Veneto ed Emilia Romagna in estensione alle Marche, mentre la situazione sarà più tranquilla altrove. Nel pomeriggio il nucleo temporalesco andrà a interessare gran parte del Centro e l’Appennino meridionale; qualche temporale dovuto all’instabilità pomeridiana sarà possibile anche sulle Alpi e Prealpi orientali, sulle Alpi occidentali, e sulle zone interne del nord della Sardegna. Nelle altre zone prevarranno le schiarite, specialmente al Nordovest e all'estremo Sud.



Le temperature saranno in lieve calo al Nordest e al Centro, senza notevoli variazioni sul resto del Paese. Valori in generale inferiori alle medie stagionali. Venti di Maestrale a tratti intensi ad ovest delle Isole maggiori e nel Canale d’Otranto. Un po’ ventoso anche sull’alto Adriatico per venti nord-orientali.



Giovedì al mattino previsti rovesci isolati lungo la costa marchigiana, in Abruzzo, su Molise e Gargano, qualche addensamento nel settore del basso versante tirrenico. Nel pomeriggio rovesci o temporali isolati su basso Lazio, Appennino campano, Puglia centrale e Basilicata; rovesci o temporali in sviluppo sulle aree montuose del Nordovest, su Trentino e Alto Adige. La sera rovesci e temporali anche su Lombardia, Liguria, pianura piemontese, ovest dell'Emilia. Temperature inferiori alla media.



Venerdì peggiora al Nordest e al Centrosud, mentre nel fine settimana l’instabilità scivolerà sulle regioni centromeridionali.