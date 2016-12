Attenzione, i social li guardano anche i ladri

foto Getty 18:09 - È scoppiato il caldo, le scuole sono chiuse o stanno per esserlo e milioni di italiani – crisi o non crisi – partiranno per le vacanze, lasciando le loro case facili prede dei topi di appartamento. Immobiliare.it, sito leader dell’immobiliare online, ha stilato una sorta di vademecum per difendere in modo semplice la propria casa anche mentre si è in vacanza. Alcuni consigli possono apparire ovvi, ma sono spesso anche quelli più ignorati e che maggiormente mettono a rischio la sicurezza della casa. - È scoppiato il caldo, le scuole sono chiuse o stanno per esserlo e milioni di italiani – crisi o non crisi – partiranno per le vacanze, lasciando le loro case facili prede dei topi di appartamento. Immobiliare.it, sito leader dell’immobiliare online, ha stilato una sorta di vademecum per difendere in modo semplice la propria casa anche mentre si è in vacanza. Alcuni consigli possono apparire ovvi, ma sono spesso anche quelli più ignorati e che maggiormente mettono a rischio la sicurezza della casa.

Gli anziani dicevano che la finestra aperta guarda la casa, ma se non volete lasciare le tapparelle alzate potete guardare voi stessi la vostra casa servendovi di alcuni piccoli ritrovati della domotica. Non è necessario installare costosi impianti di videosorveglianza, ormai sul mercato si trovano molti ritrovati, simili a delle webcam, con cui verificare anche da remoto quello che sta accadendo fra le vostre mura domestiche.



Esattamente come si aggiorna il proprio cellulare o il guardaroba, non va sottovalutata l’importanza di aggiornare la porta blindata dell’appartamento. La tecnologia fa progressi veloci, anche in questo campo, e i ladri lo sanno bene. Cercate di essere sempre un passo avanti a loro.



Preferite le chiavi di nuova generazione rispetto alle più conosciute, diffuse e falsificate chiavi di sicurezza. È vero, costano abbastanza, ma danno vantaggi non trascurabili, incluso essere avvertiti se qualcuno fa un doppione. Molte compagnie di assicurazione risarciscono solo una cifra a forfait per i furti in appartamento. Siete proprio certi non valga la pena di spendere qualche euro per una chiave più sicura?



Non fatevi prendere dalla frenesia della condivisione; i social network sono uno strumento fantastico… anche per i ladri. Non pubblicizzate su Facebook, Twitter o qualunque altro social il fatto che siete in vacanza o che partirete e tornerete in un giorno preciso. Il Cyber Crime usa anche questi metodi per identificare l’obiettivo perfetto per i furti. Le foto del mare, insomma, meglio mostrarle agli amici una volta che si è tornati.



La cassetta delle lettere può essere il vostro peggior nemico. Se state via per una settimana o più, chiedete a qualcuno di ritirare la posta per voi. Niente come molta corrispondenza in una cassetta delle lettere stimola l’attenzione dei topi d’appartamento.