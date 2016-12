foto Ap/Lapresse

- Continua la flessione di nascite e matrimoni per gli italiani. Secondo l'Istat, infatti, "nel 2012 il numero dei nati è diminuito del 2,3%". Il decremento, seppur contenuto, si registra in tutto il Paese, ma in particolare al Sud e al Centro: "Non è da escludere - spiega l'Istat - che ciò sia dovuto alla crisi". In controtendenza le nascite tra gli stranieri, anche se questo incremento non compensa la diminuzione generale di nascite.