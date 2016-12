foto Ap/Lapresse

10:11

- I giudici della quarta sezione penale del tribunale di Milano si sono ritirati in camera di Consiglio per emettere la sentenza nei confronti di Silvio Berlusconi imputato per concussione e prostituzione minorile per la vicenda Ruby. Per Berlusconi i pm hanno chiesto sei anni e l'interdizione dai pubblici uffici. Il collegio non ha dato alcuna indicazione sull'orario della sentenza che tuttavia è attesa in giornata.