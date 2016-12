foto Vigili del Fuoco

21:29

- Ci vorrà tutta notte, e probabilmente anche parte di lunedì, per spegnere l'incendio divampato in un deposito della Cartiera di Momo, nel Novarese. A ostacolare il lavoro dei vigili del fuoco il forte vento che ha soffiato per tutta la giornata. Le fiamme hanno distrutto il deposito esterno della cartiera, ma non i macchinari, protetti da un cordone degli stessi vigili del fuoco. I danni sono comunque ingenti.