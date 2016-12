Meteo, forti temporali al Nord

foto Meteo.it Correlati Previsioni 23:45 - Dopo aver passato la scorsa settimana sotto l’assedio dell’Anticiclone Nordafricano che ha determinato la prima ondata di caldo dell’estate (con le ultime “sacche di caldo” ieri sull’estremo Sud ionico, con punte di 38°C) si cambia decisamente registro. Siamo all’inizio di una fase molto più movimentata con temporali, sole, calo termico e molto vento. - Dopo aver passato la scorsa settimana sotto l’assedio dell’Anticiclone Nordafricano che ha determinato la prima ondata di caldo dell’estate (con le ultime “sacche di caldo” ieri sull’estremo Sud ionico, con punte di 38°C) si cambia decisamente registro. Siamo all’inizio di una fase molto più movimentata con temporali, sole, calo termico e molto vento.

Correnti più fresche di provenienza atlantica metteranno fine alla prima ondata di caldo della stagione anche sulle regioni meridionali dove le massime potranno tornare al di sotto dei 35 gradi. Queste stesse correnti trasporteranno anche una perturbazione, la numero 3 del mese di giugno, che, fra la sera di domenica e la giornata di lunedì, scivolerà dalle Alpi verso la Pianura Padana e il Centro Italia. A causa del forte contrasto termico tra l’aria mite presente sul Paese e quella più fresca in arrivo dal Nord Europa si genereranno temporali anche violenti, con locali grandinate e forti raffiche di vento, in particolare tra Lombardia e Triveneto.





LUNEDI’ MIGLIORA AL NORDOVEST. IL FRONTE TEMPORALESCO SU NORDEST E CENTRO ITALIA. GIORNATA MOLTO VENTOSA .



Lunedì al mattino schiarite al Nordovest. Rovesci o temporali su Lombardia orientale, regioni di Nordest, Toscana. In giornata rovesci residui al Nordest; rovesci o temporali sparsi su Emilia Romagna, Marche, Umbria, localmente anche sull’Abruzzo. Attenzione ai venti che saranno in intensificazione: avremo il Foehn al Nordovest (in particolare su Valle d’Aosta e Piemonte) con raffiche a 50-60 km/h. Soffierà il Maestrale in modo sostenuto su Sardegna e basso Tirreno. Temperature ovunque in calo: dai 4 ai 5 gradi in meno al Nord, ma anche di 6-7 gradi al Nordest. Passeremo dai 29 ai 25°C a Milano, dai 30° ai 24°C a Verona, dai 29 ai 26°C a Napoli e dai 30°C ai 27 a Roma. .







SETTIMANA MOVIMENTATA E INSTABILE: SI SGONFIA L’ALTA PRESSIONE NORDAFRICANA E LASCIA IL PASSO A FRESCHE CORRENTI ATLANTICHE CHE IRROMPERANNO A PIU’ RIPRESE SUL PAESE. TEMPERATURE SOTTO LA MEDIA.



Nei giorni successivi, fino alla fine del mese, rimarremo ai margini dell’Anticiclone delle Azzorre che non sarà in grado di spingersi oltre la Spagna, esponendo di conseguenza le nostre regioni a un po’ di instabilità accompagnata da un clima sicuramente gradevole con temperature e tassi di umidità relativamente contenuti. Martedì e mercoledì tempo tutto sommato buono con gli ultimi strascichi della perturbazione n. 3 solo sul versante adriatico. Il clima sarà piacevole e tipico dell’estate mediterranea con temperature massime che non andranno oltre i 30°C. La settimana vedrà un break perturbato nella giornata di giovedì, quando arriverà un peggioramento del tempo al Nord e Toscana e avremo un forte calo termico: al Nord infatti non si supereranno i 22°C 23°C, quando le medie del periodo sono intorno ai 27-28°C. Venerdì il fronte perturbato si estenderà al Centro e Sardegna, per poi scivolare al Sud nella giornata di sabato. (maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti).